Премьер-министр Баварии выступил за отмену упрощенного выезда мужчин с Украины

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер высказался за ужесточение правил выезда для молодых мужчин с Украины, отметив, что они должны оставаться на родине. Об этом политик заявил в интервью газете Welt am Sonntag .

По его словам, те, кто не имеет законных оснований для пребывания, временной защиты или права на работу в Германии, должны покинуть страну, включая, при необходимости, отправку в Афганистан. Он также подчеркнул, что упрощенный выезд из Украины для молодых мужчин нужно отменить, так как они необходимы своей стране.

Германия перестанет платить украинским беженцам повышенные пособия. Новые правила вступят в силу 1 июля 2026 года.