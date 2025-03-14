Премьер Японии попал в большой скандал из-за подарочных сертификатов депутатам

Скандал разгорелся вокруг премьер-министра Японии Сигэру Исибы из-за того, что впервые избранным в нижнюю палату парламента страны депутатам от Либерально-демократической партии в качестве сувениров подарили подарочные сертификаты на 100 тысяч иен каждый (около 676 долларов). Об этом сообщило Kyodo .

По информации источника агентства, помощник Исибы после состоявшихся выборов в нижнюю палату парламента Японии в октябре прошлого года посетил офисы новых депутатов и вручил им конверты с подарочными сертификатами. Всего посылки передали 15 депутатам, но они вернули подарки.

Информация сразу стала объектом критики со стороны оппозиции. В ответ на это Исиба заявил, что оплатил сертификаты из личных средств.

«Они не нарушают законы о контроле за политическими фондами и не являются пожертвованиями для поддержки политической деятельности», — объяснил премьер.

Исиба добавил, что не планирует в связи с этим инцидентом уходить в отставку.

Ранее премьер Японии захотел заключить мирный договор с Россией.