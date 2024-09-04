«Прекрасно себя чувствую». Актер Афанасьев опроверг угрозу отмены своих спектаклей

Актер Афанасьев опроверг данные о возможной отмене своих концертов в Москве

Фото: РИА «Новости»

Актер Валерий Афанасьев опроверг информацию о том, что спектакли с его участием в Москве якобы под угрозой отмены. В интервью 360.ru артист заявил, что у него нет проблем со здоровьем.

Афанасьев искреннее удивился появившимся в Telegram-каналах новостям о возможном срыве выступлений.

«Что за информация? Вы что? Я прекрасно себя чувствую. На гастролях», — подчеркнул он.

Авторов несоответствующих реальности новостей он посоветовал послать «туда-то».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Афанасьев стал хуже видеть и начал готовиться к операции на глаза. У артиста якобы выявили катаракту, поэтому спектакли с участием 75-летнего актера могут отменить, утверждал источник канала.

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