«Прекрасно себя чувствую». Актер Афанасьев опроверг угрозу отмены своих спектаклей

Актер Афанасьев опроверг данные о возможной отмене своих концертов в Москве

Актер Валерий Афанасьев опроверг информацию о том, что спектакли с его участием в Москве якобы под угрозой отмены. В интервью 360.ru артист заявил, что у него нет проблем со здоровьем.

Афанасьев искреннее удивился появившимся в Telegram-каналах новостям о возможном срыве выступлений.

«Что за информация? Вы что? Я прекрасно себя чувствую. На гастролях», — подчеркнул он.

Авторов несоответствующих реальности новостей он посоветовал послать «туда-то».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Афанасьев стал хуже видеть и начал готовиться к операции на глаза. У артиста якобы выявили катаракту, поэтому спектакли с участием 75-летнего актера могут отменить, утверждал источник канала.