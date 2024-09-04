Спектакли с Афанасьевым оказались под угрозой отмены в Москве

Актер Валерий Афанасьев стал хуже видеть и начал готовиться к операции на глаза. Из-за этого спектакли с участием 75-летнего артиста могут отменить, сообщил Telegram-канал Mash .

Афанасьев столкнулся с проблемами с сетчаткой правого глаза два года назад. Тогда ему помогло восстановиться лечение внутриглазными инъекциями.

По данным канала, сейчас у артиста, помимо проблем с сетчаткой, выявили еще и катаракту, из-за которой он стал хуже видеть. Врачи рекомендовали ему провести операцию. Источник Mash уточнил, что актер уже готовится к госпитализации.

Афанасьев играет в московских театрах в ряде постановок, в том числе в спектаклях «Женитьба», «Игроки», «Петр I».

Ранее в больницу попал артист Московского академического театра сатиры Кирилл Анисимов. Его госпитализировали с сердечным приступом после представления нового худрука. Во время собрания артисты жаловались на слияние труппы Сатиры с труппой театра Джигарханяна.