«Поет здорово!» Юрий Шатунов при жизни успел благословить Shaman’а | 360°

Культура 25 апреля 2024, 17:58 «Поет здорово!» Юрий Шатунов при жизни успел благословить Shaman’а Режиссер Игудин: лидер «Ласкового мая» Шатунов хвалил талант певца Shaman’а РИА «Новости»

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Режиссер Александр Игудин объяснил, почему для исполнения песни «Седая ночь» в «Крокусе» выбрали Shaman’а. Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов еще при жизни высоко оценил талант артиста и одобрил его версию хита. Об этом сообщило издание «Русская теленеделя».

Игудин, который ранее снимал клипы группы, отметил, что Shaman уже исполнял композицию при жизни Шатунова.

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Они встретились на юбилее композитора Виктора Дробыша. Тогда Shaman обратился к Игудину с просьбой показать Шатунову видеозапись своего кавера на «Седую ночь».

Лидер «Ласкового мая» отреагировал на версию с улыбкой и «благословил» певца.

«Если песня уже народная, пускай поет — поет здорово!» — сказал он.

Ранее продюсер Андрей Разин раскрыл, чем многие годы поил участников «Ласкового мая». Благодаря секретному напитку музыканты могли давать по пять концертов в день.