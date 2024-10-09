Предварительные расчеты для налога на бездетность озвучили в Госдуме

Бездетных россиян предложили приравнять к алиментщикам и повысить ставку подоходного налога для них. Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с Ura.ru назвал предварительные расчеты для налога на бездетность.

Парламентарий напомнил, что ставку повышенного подоходного налога уже обсуждают в России. По его мнению, родители в стране должны получать порядка 40 тысяч рублей государственной поддержки на одного ребенка, поэтому ставку налога на бездетность будут рассчитывать по схожим показателям.

«Нет в бюджете средств, которые пришли бы не от людей. Теперь наступило время, когда необходимо отделить граждан, которые нуждаются в поддержке, от тех, за чей счет нужно ее оказывать», — сказал Федоров.

Депутат выразил мнение, что ставка НДФЛ для россиян без детей в возрасте от 25 до 50 лет должна превышать 13%.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов включать голову до выхода с инициативами.