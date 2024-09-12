Предварительное заседание о разделе имущества семьи Бакальчук пройдет 16 октября

Предварительное судебное заседание по иску о разделе совместно нажитого имущества Татьяны и Владислава Бакальчук назначили на 16 октября. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, заседание назначили на 10:00. Где именно будет проходить, источник не уточнил.

Сегодня основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг не пришли в суд на свой бракоразводный процесс. Как уточнило РИА «Новости», оба ограничились отправкой юристов.

Причем заседание в итоге продлилось не более 15 минут. Представитель Татьяны Бакальчук от комментариев отказался.