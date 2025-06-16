Представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ

Участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума подтвердили 20 тысяч человек из 140 стран и территорий. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«Это свидетельствует о высокой востребованности форума как авторитетной площадки, где вырабатываются практические решения, определяющие направления международного сотрудничества и устойчивого развития в новых глобальных условиях», — подчеркнул он.
ПМЭФ пройдет в 28-й раз. В пятницу, 20 июня, запланировано пленарное заседание форума, на котором по традиции выступит президент Владимир Путин. Ключевая тема мероприятия: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Легкоатлетический забег в честь Дня России прошел в Ленинском округе
«Увидел фонтан крови». Очевидец — о задержании убийцы женщины в Севастополе
Подмосковье получило награду за лучший стенд на международном туристическом форуме
Армии Израиля предрекли вечный позор за удар по больнице Ирана
Свыше 25 тысяч человек посетили фестиваль «Шкинь-опера» в Коломне
Крупный выброс плазмы произошел из-за вспышки на Солнце
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте