Представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ

Участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума подтвердили 20 тысяч человек из 140 стран и территорий. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Это свидетельствует о высокой востребованности форума как авторитетной площадки, где вырабатываются практические решения, определяющие направления международного сотрудничества и устойчивого развития в новых глобальных условиях», — подчеркнул он.

ПМЭФ пройдет в 28-й раз. В пятницу, 20 июня, запланировано пленарное заседание форума, на котором по традиции выступит президент Владимир Путин. Ключевая тема мероприятия: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».