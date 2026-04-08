Представитель РПЦ Кипшидзе заявил, что роскошные куличи противоречат духу Пасхи

Излишне роскошные куличи не соответствуют истинному духу Пасхи. Об этом сообщил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и со СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT .

Он напомнил, что Пасха — это не кулинарный конкурс, где соревнуются кондитеры. Те, кто воспринимают праздник исключительно через призму гастрономии, упускают его главный смысл.

«Напрашивается аналогия: если вы ходите в театр, потому что в антракте прекрасные бутерброды, то, видимо, что-то упускаете», — отметил представитель РПЦ.

По его словам, церковь всегда призывала к умеренности. Дорогой и недоступный большинству кулич противоречит самой сути этого светлого праздника.