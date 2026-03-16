Представитель Роскачества Ганькина отметила, что проблема «ИИ-резюме» особенно заметна при массовом подборе

Использование искусственного интеллекта для создания резюме и сопроводительных писем делает классический подход к отбору сотрудников менее надежным. Это усложняет оценку реального опыта и квалификации кандидатов, замедляя процесс найма. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Ганькина отметила, что проблема «ИИ-резюме» особенно заметна при массовом подборе и на руководящих позициях. Она подчеркнула, что опытные рекрутеры уже научились распознавать резюме, созданные с помощью ИИ, особенно на этапе личной встречи, когда содержание документа не соответствует поведению кандидата.

По мнению эксперта, резюме сохранится как базовый элемент входа в воронку подбора, но его значимость будет снижаться. Работодатели понимают, что красиво оформленный документ не всегда отражает реальные навыки кандидата. Поэтому решающую роль будет играть дальнейшее общение с кандидатом, а не текст резюме.

Из-за этого на рынке труда будет расти значение тестовых заданий, интервью и проверки практических навыков. Такой формат позволяет увидеть, как человек мыслит, действует и справляется со сложностями.

Однако такой сдвиг несет и свои риски. Если оценка все больше строится на личном впечатлении от собеседования, возрастает вероятность субъективности и неосознанной предвзятости. Чтобы этого избежать, эксперт рекомендовала компаниям выстраивать прозрачные процедуры оценки с четкими критериями и фиксировать причины отказа.