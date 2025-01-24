Председатель Верховного совета Хакасии Сокол: 2025 год станет более сложным для добычи угля в регионе

По словам политика, данная отрасль является ключевой для республики, ведь каждая 10-я семья зависит от работы в этой сфере. Сокол предположил, что 2025 год станет еще более сложным в вопросе добычи и вывоза угля.

Спикер призвал обратить внимание на позитивный опыт других российских регионов. На его взгляд, Хакасии пора переходить к конкретным действиям по налаживанию транспортировки топлива, как это сделала, например, Якутия, добавили «Государственные новости».