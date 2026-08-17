Председатель ГД Володин напомнил о возможности отказаться от массовых обзвонов
Год назад начал действовать закон, благодаря которому граждане могут отказаться от массовых телефонных обзвонов и СМС-рассылок. Об этом напомнил председатель ГД Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».
«Для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании», — сказал он.
По словам Володина, начиная со следующего дня после подачи обращения мобильный оператор будет обязан блокировать такие звонки и рассылки.
Если спам-звонки продолжатся, то можно подать жалобу на «Госуслугах». За правонарушение грозит крупный штраф — до миллиона рублей.
Ранее руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина заявила, что мошенники могут использовать слова «да» и «согласен» для голосового подтверждения операций от имени жертвы.