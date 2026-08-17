Председатель ГД Володин напомнил о возможности отказаться от массовых обзвонов

Год назад начал действовать закон, благодаря которому граждане могут отказаться от массовых телефонных обзвонов и СМС-рассылок. Об этом напомнил председатель ГД Вячеслав Володин в мессенджере «Макс» .

«Для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании», — сказал он.

По словам Володина, начиная со следующего дня после подачи обращения мобильный оператор будет обязан блокировать такие звонки и рассылки.

Если спам-звонки продолжатся, то можно подать жалобу на «Госуслугах». За правонарушение грозит крупный штраф — до миллиона рублей.

Ранее руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина заявила, что мошенники могут использовать слова «да» и «согласен» для голосового подтверждения операций от имени жертвы.