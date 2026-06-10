Россиянам назвали слова, которые ни в коем случае нельзя говорить мошенникам

Мошенники могут использовать слова «да», «подтверждаю» и «согласен» для голосового подтверждения операций от имени жертвы. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

Эксперт предупредила, что такие фразы вырезают из контекста и применяют в банках. С помощью синтезированной речи злоумышленники склеивают отдельные слова в целую фразу, к примеру: «Да, я подтверждаю перевод».

Шилина добавила, что таким образом простое «да» превращается в разрешение на списание денег.

Собеседница агентства посоветовала, что лучше всего сказать при разговоре с мошенниками. Нужно ничего не говорить, кроме одной фразы: «Я сейчас перезвоню сам», после чего просто положить трубку.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что об угрозе со стороны телефонных и интернет-мошенников и о способах противодействия нужно рассказывать школьникам и студентам.