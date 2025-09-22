Предпринимателям напомнили о льготном лизинге оборудования

Программу льготного лизинга реализует Корпорация МСП. Она дает возможность небольшим предприятиям нарастить производство за счет приобретения современной техники по ставкам 6-8%.

Получить льготный лизинг на срок от 12 месяцев могут микро- и малые предприятия, которые работают в обрабатывающей промышленности, туризме, медицине, науке или спорте. При этом они должны быть зарегистрированы в соответствующем реестре.

Сумма финансирования может достигать 100 миллионов рублей. При этом предпринимателям доступно как отечественное, так и зарубежное оборудование.

Подать заявку на получение поддержки можно удаленно по ссылке. Заявки будут принимать до 15 октября.