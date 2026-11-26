Минэкономразвития России и Корпорация МСП в партнерстве со Сбером и Яндексом запустили бесплатный курс «ИИ для бизнеса» для бизнесменов. Курс проходит в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили организаторы.

Четыре вебинара можно будет посмотреть с 25 ноября по 3 декабря на Цифровой платформе МСП.РФ, ресурсах инфраструктуры центров «Мой бизнес», в сообществе «Мой бизнес — малый бизнес» во «ВКонтакте» и на канале МСП.РФ в VK Видео.

Темы вебинаров:

безопасное использование ИИ и автоматизация бизнес-процессов;

оценка затрат и рисков, расчет экономического эффекта, запуск и масштабирование ИИ-инструментов;

продвижение бизнеса с помощью ИИ, интернет-продвижение и анализ рынка;

юридические вопросы применения ИИ при ведении бизнеса.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что искусственный интеллект полезен для бизнеса.

«Но внедрить его небольшой компании непросто — не всегда хватает не столько даже денег, сколько опыта и специалистов. Мы хотим сделать эту технологию доступнее и запускаем курс „Искусственный интеллект для бизнеса“. На вебинарах предпринимателям покажут готовые решения. Они смогут узнать, с чего начать, как посчитать затраты, как оценить выгоду, понять, какие задачи можно поручить цифровому помощнику», — подчеркнул он.