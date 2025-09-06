Предприниматель из Иркутска рассказал Путину о цене счастья

Основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев на ВЭФ рассказал, что во время июльской выставки в центре «Россия» представил продукцию президенту Владимиру Путину и даже назвал ему «цену счастья». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Презентуя компанию главе государства, Деев отметил, что продукция «Дикой Сибири» дарит тем, кто ее употребляет, чувство счастья.

«Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку», — рассказал предприниматель.

По словам Деева, он предложил главе государства попробовать продукцию, после чего интерес к бренду заметно вырос. Однако в компании подчеркнули, что были готовы к такому повышенному вниманию.

