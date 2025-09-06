Предприниматель из Иркутска рассказал Путину о цене счастья
Основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев на ВЭФ рассказал, что во время июльской выставки в центре «Россия» представил продукцию президенту Владимиру Путину и даже назвал ему «цену счастья». Об этом сообщило РИА «Новости».
Презентуя компанию главе государства, Деев отметил, что продукция «Дикой Сибири» дарит тем, кто ее употребляет, чувство счастья.
«Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку», — рассказал предприниматель.
По словам Деева, он предложил главе государства попробовать продукцию, после чего интерес к бренду заметно вырос. Однако в компании подчеркнули, что были готовы к такому повышенному вниманию.
