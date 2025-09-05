Трамп назвал несправедливыми штрафы Евросоюза против Google

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что не признает штрафы ЕС против Google и не оставит это решение безнаказанным. Американской компании выдвинули штраф в размере 3,5 миллиарда долларов.

Трамп заявил, что эти деньги могли бы пойти на инвестиции в американскую экономику и создание рабочих мест.

«Как я уже говорил, моя администрация не позволит этим дискриминационным действиям остаться безнаказанными», — написал глава США.

Он заявил, что не допустит, чтобы с американскими компаниями так обращались. Трамп указал на законы, согласно которым он «будет вынужден обнулить нечестные штрафы», выписанные американским компаниям.

