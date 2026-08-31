Предприниматель Давидян оценила преимущества двухуровной модели ИИ-мониторинга в бизнесе

По ее словам, внедрение прозрачной системы мониторинга может стать серьезным экономическим стимулом для цифровизации бизнеса, так как сокращает количество выездных проверок и взаимодействий с контролирующими органами. Однако это будет работать только в том случае, если бизнес не получит взамен другую, цифровую форму административной нагрузки.

«Наиболее жизнеспособной мне кажется двухуровневая модель: искусственный интеллект постоянно анализирует данные, выявляет аномалии и риски, а человек подключается там, где требуется понять причины, обстоятельства и реальное содержание происходящего», — отметила Давидян.

Она подчеркнула, что такая модель может сделать государственный контроль менее обременительным для добросовестного бизнеса и более эффективным для государства. Если же просто автоматизировать существующую логику проверок, то получится старая система, которая будет работать гораздо быстрее, но совершать те же ошибки.