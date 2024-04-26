Предпосылки для «демографической весны» увидели в России | 360°

Общество 26 апреля 2024, 13:11 Предпосылки для «демографической весны» увидели в России Спикер Совфеда Матвиенко: Россия способна переломить ситуацию с рождаемостью РИА «Новости»

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У России есть все необходимые условия, чтобы переломить ситуацию с рождаемостью в стране. Об этом на заседании Совета законодателей сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Вспомните, как в один голос прочили крах экономики все мировые эксперты. Но сегодня мы уже вышли на уверенный экономический рост. Убеждена, что и в вопросе рождаемости мы способы переломить ситуацию, чтобы у нас началась „демографическая весна“», — заявила она.

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Матвиенко уточнила, что к концу текущего десятилетия рожденное в двухтысячных годах многочисленное поколение вступит во взрослую жизнь.

«Кроме того, согласно статистике Росстата, более 70% россиян хотят иметь двух и более детей», — заключила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости, чтобы у семей появилась мотивация на рождение вторых и третьих детей.