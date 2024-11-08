Предпенсионерам дадут два оплачиваемых выходных

Депутат Стенякина: предпенсионеры могут освобождаться от работы на два дня в год

Работники предпенсионного возраста имеют право взять два выходных в год для прохождения медосмотра. Компания обязана сохранить за ними должность и зарплату, сообщила РИА «Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок», — сказала она.

Предпенсионерами считаются люди, которым до выхода на пенсию осталось не больше пяти лет, уточнила Стенякина. В России действует переходный период, поэтому в 2024 году к этой категории относятся мужчины, родившиеся с 1962 по 1964 годы, и женщины, появившиеся на свет с 1967 по 1969 годы.

Кроме двух выходных дней предпенсионеры имеют право на освобождение от налога на некоммерческое имущество и вычет по земельному налогу, сообщил юрист Вадим Виноградов. Власти некоторых регионов ввели дополнительные льготы, узнать о них можно в Соцфонде.