Предновогоднее повышение цен предложили запретить в России

Мораторий на повышение цен необходимо ввести с 1 декабря до конца новогодних праздников. Речь идет о стоимости основных продуктов. С идеей выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью «России 24».

ФАС предостерегла торговые сети от необоснованного завышения цен перед Новым годом.

«А „обоснованно“ можно? Практика показывает, что торговцы всегда могут отговориться высоким спросом», — отметил Миронов.

Он напомнил, что основной набор продуктов к новогоднему столу подорожал на 12%.

«Считаю, что правительству нужно объявить мораторий на повышение цен на основные продукты питания и напитки — с 1 декабря до 11 января 2026-го», — призвал парламентарий.

Ранее экономист Андрей Бархота предупредил россиян, что цены на алкоголь вырастут к Новому году.