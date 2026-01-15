Предложившая заменить Зарубина девочка пришла в Кремль

Предложившая заменить ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина школьница посетила Кремль 15 января. Об этом сам журналист сообщил в телеграм-канале .

«Помните девочку с прямой линии, которая собралась отправить меня на пенсию? Сегодня она сделал большой шаг к этому. Не знаю, есть ли еще на свете журналисты, которые свой первый репортаж начинают снимать в Кремле», — пошутил Зарубин.

На совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина 19 декабря с вопросом обратилась школьница. Она попросила главу государства разрешить ей заменить Зарубина, когда тот отправится на пенсию, а сама девочка окончит школу и вуз.

В ответ Путин предложил Зарубину взять девочку на стажировку, чтобы та поступила на факультет журналистики и в будущем «погоняла начальство разного рода» вместе с наставником.