Праздник в Черняховске собрал тысячи посетителей

В Черняховске Калининградской области четыре дня праздничной программы привлекли рекордное количество гостей. Об этом рассказал «АБН24» глава Черняховского муниципального округа Виктор Вобликов.

Праздничные мероприятия включали концерты, творческие события и спортивные соревнования. Горожане и гости активно посещали площадки, организованные на площадях, в скверах и парках, а также в исторической части города.

Одним из заметных событий стал турнир по конкуру. Глава округа подчеркнул, что праздник продемонстрировал единство жителей. Виктор Вобликов выразил благодарность всем участникам и специалистам, обеспечившим проведение мероприятий. Среди них были сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС, медицинские работники и коммунальные службы.

Глава муниципалитета отметил, что праздничные дни подтвердили заинтересованность жителей в развитии города. В Черняховске продолжается благоустройство общественных пространств, ремонт фасадов и сохранение архитектурного наследия. Впереди у округа — новые проекты и задачи, направленные на улучшение качества жизни.