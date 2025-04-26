Праздничный концерт на Красной площади пропал из программы 9 Мая

Проведение праздничного концерта на Красной площади в Москве оказалось под вопросом. Председатель правительства России Михаил Мишустин издал распоряжение, которым исключил его из плана мероприятий 9 мая. Документ опубликовали на портале правовой информации .

«В пункте 20 слова „и праздничный концерт на Красной площади в городе Москве“ исключить», — поручил премьер.

Судя по распоряжению, 9 мая на Красной площади состоится праздничный фейерверк за счет федерального бюджета, а в июне откроется музей под открытым небом в честь 80-летия Победы и парада 24 июня 1945 года. Последний профинансирует правительство Москвы.

Пройдет также традиционный Парад Победы. Он начнется в 10:00 на Красной площади. Зрителей пустят по специальным приглашениям, которые получат ветераны, их семьи, иностранные гости и министры. Федеральные телеканалы организуют трансляцию шествия.