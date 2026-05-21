Правозащитница Земскова рассказала о правилах использования нескольких загранпаспортов при поездках за границу

Правозащитница и член Союза юристов-блогеров при АЮР Галина Земскова рассказала в интервью для РИА «Новости» о правилах использования нескольких загранпаспортов при поездках за границу.

По ее словам, гражданин РФ может использовать разные паспорта для выезда из России и возвращения обратно, если они оба действительны на момент пересечения границы и содержат одинаковые данные, добавил «Ридус».

Если в старом загранпаспорте еще есть действующая виза, его можно показать вместе с новым, в котором виз нет.

Однако, если человек изменил фамилию, старый паспорт становится недействительным. В таком случае для выезда или возвращения в Россию нужно использовать только новый паспорт.