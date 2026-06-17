Правозащитница Волынец предложила ввести в России практику студентов-бебиситтеров

Правозащитница Ирина Волынец предложила ввести в России практику студентов-бебиситтеров. Программа могла бы помочь учащимся педагогических вузов подработать и набраться опыта, а также облегчить родителям процесс поиска няни. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Волынец отметила, что общение с детьми может подтолкнуть молодежь к рождению собственных.

«В мире есть практика бебиситтеров, когда юные девчонки сидят с детьми за какую-то плату... Студентам, как правило, нужны деньги, и им было бы интересно пообщаться с маленькими детьми», — сказала правозащитница.

По мнению Волынец, такая государственная программа может решить сразу несколько проблем: обеспечить студентов работой и денежным доходом, способствовать росту занятости и дать возможность получить профессию. Кроме того, это может содействовать заключению браков и рождению детей, поскольку молодежь увидит, что с детьми «классно и интересно».