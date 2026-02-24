Правозащитника из Москвы арестовали за логотип Instagram на сайте

Правозащитника Дениса Солдатова арестовали на 15 суток по решению Мещанского районного суда столицы. Причиной стало размещение логотипа Instagram* на его сайте. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Судья признали Солдатова виновным в публичном показе запрещенной символики экстремистской направленности. Поводом стал пост от 15 декабря 2025 года. Под одной из публикацией были логотипы Instagram*, деятельность которого запрещена в России.

На судебном заседании Солдатов заявил, что значок уже убрали, а сайт закрыли. Однако суд не посчитал это обстоятельство поводом для отмены наказания и арестовал его на 15 суток.

Ранее адвокат Михаил Салкин заявил, что за занятие сексом в лифте можно получить арест на срок до 15 суток. Такие действия будут трактовать как мелкое хулиганство.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена