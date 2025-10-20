Адвокат Салкин сообщил, что за секс в лифте могут арестовать на срок до 15 суток

Адвокат Михаил Салкин сообщил изданию «Абзац» , что за занятие сексом в лифте могут арестовать на срок до 15 суток.

«Подобные действия, как правило, будут трактоваться как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). В этом случае предусмотрен либо штраф от 500 до 1500 рублей, либо административный арест до 15 суток», — уточнил адвокат.

Салкин отметил, что такие прецеденты встречаются редко, но много административных дел заводят за секс на лестничной площадке.