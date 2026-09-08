Правозащитник Павлов оценил риски нарушения прав потребителей ИИ-музыкой

В России идет дискуссия о том, насколько законно использование искусственного интеллекта для создания музыки. На фоне споров крупнейший музыкальный сервис «Яндекс Музыка» заявил о планах ввести маркировку песен, созданных с помощью ИИ. Ситуацилю прокомментировал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Общественной Службой Новостей .

По действующим российским законам авторы и платформы не обязаны информировать потребителей об использовании нейросетей. Но за рубежом музыкальные стриминги уже начали маркировать контент, созданный при помощи генеративных моделей.

Эксперт отметил, что регулирование сферы ИИ пока находится в зачаточном состоянии и реальной правоприменительной практики еще нет. Он утверждает, что для потребителя особой разницы между продуктами, созданными с использованием ИИ и без, может и не быть.

«Мы находимся в пограничной точке, когда применение ИИ логичным образом проникает в большинство или во все значимые сферы нашей жизни, в том числе в область творчества», — сказал Павлов.

Он добавил, что записывать песни традиционными способами сложнее и трудоемче, чем генерировать треки при помощи ИИ. Однако сейчас регулировать эту сферу еще рано, считает правозащитник.

Если потребителя сознательно вводят в заблуждение, то можно говорить о нарушениях прав, подчеркнул Павлов. По его словам, у нас есть базовые нормы в законодательстве, которые закрепляют за потребителем право получить достоверную и исчерпывающую информацию о товаре. Если человек не получил исчерпывающую информацию и был обманут, его права могли быть нарушены, и они могут быть восстановлены судебными или административными методами.