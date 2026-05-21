Правозащитник Комсолев заявил, что человеческий фактор необходим при рассмотрении дел с помощью ИИ

Правозащитник Владимир Комсолев в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что при вынесении судебных решений нельзя полностью полагаться на искусственный интеллект.

По мнению правозащитника, несмотря на то что сегодня судебные дела и информация обрабатываются с использованием ИИ, важно помнить о роли человека в судебной системе. Комсолев подчеркнул, что алгоритмами для вынесения решений могут быть изначально заданы определенные нормы права, а это приведет к систематизации по аналогичным делам.

«Каждый случай должен быть рассмотрен индивидуально. Человеческий фактор исключать из этого списка никак нельзя», — отметил правозащитник.