Православные отметят 14 октября Покров Пресвятой Богородицы

Введение празднования Покрова на Руси связывали с именем святого князя Андрея Боголюбского. Известно, что он почитал блаженного Андрея как своего небесного покровителя.

По народным традициям Покров связывают с осадками. Считается, что если на на это праздник выпадет снег, то зима будет ранняя. На Руси все работы в поле старались завершить именно к этому дню.

В Покров нельзя заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами. Также нельзя ссориться и сплетничать. В этот день следует избегать всех дурных мыслей. Также наши предки не занимали и не давали деньги в долг.

Незамужние девушки до 14 октября старались ходить с покрытой головой, чтобы быстрее выйти замуж. Также в это время планировали создание семьи, чтобы она была крепкой и счастливой.

На Покров обычно люди строили планы и думали только о хорошем. Согласно традиции, все загаданное в этот день сбывалось. В старину в день Покрова Богородицы печь топили яблоневыми ветками, чтобы принести в дом уют и покой.