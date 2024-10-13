Православные отметят 14 октября Покров Пресвятой Богородицы
В понедельник, 14 октября, православные христиане отметят Покров Пресвятой Богородицы. Это праздник считается одним из самых почитаемых среди верующих.
Введение празднования Покрова на Руси связывали с именем святого князя Андрея Боголюбского. Известно, что он почитал блаженного Андрея как своего небесного покровителя.
По народным традициям Покров связывают с осадками. Считается, что если на на это праздник выпадет снег, то зима будет ранняя. На Руси все работы в поле старались завершить именно к этому дню.
В Покров нельзя заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами. Также нельзя ссориться и сплетничать. В этот день следует избегать всех дурных мыслей. Также наши предки не занимали и не давали деньги в долг.
Незамужние девушки до 14 октября старались ходить с покрытой головой, чтобы быстрее выйти замуж. Также в это время планировали создание семьи, чтобы она была крепкой и счастливой.
На Покров обычно люди строили планы и думали только о хорошем. Согласно традиции, все загаданное в этот день сбывалось. В старину в день Покрова Богородицы печь топили яблоневыми ветками, чтобы принести в дом уют и покой.