Православные храмы 9 мая не станут поминать усопших | 360°

Общество 08 мая 2024, 12:18 Православные храмы 9 мая не станут поминать усопших Священник Первозванский: во время Светлой недели храмы РПЦ не поминают усопших

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В 2024 году День Победы пришелся на Светлую неделю, поэтому в православных храмах России не станут поминать усопших солдат. Клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский заявил об этом РИА «Новости».

«Обычно 9 мая поминают всех — воевавших и жертв той войны. <…> Но в этом году 9 мая попадает на Светлую неделю, время празднования Пасхи. А в Церкви, начиная со Страстной недели и до окончания Светлой недели, не поминают усопших», — объяснил он.

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Благодарственный молебен за дарование победы, по словам священнослужителя, проведут. Однако поминовение усопших начнут с Радоницы — вторника второй недели после Пасхи, то есть 14 мая. Первозванский предупредил верующих, что до этого организуют только отпевания, а поминовения, заупокойные богослужения и панихиды отложат.

Дата празднования Пасхи меняется каждый год. В 2024 году она выпала у православных христиан на 5 мая. RT транслировал богослужение в московском храме Христа Спасителя, которое провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.