Православные 25 октября отметят праздник Иерусалимской иконы Божией Матери

В пятницу, 25 октября, православные верующие отметят праздник Иерусалимской иконы Божией Матери. Это один из самых почитаемых и древних образов Богородицы, напомнили «Известия» .

Согласно преданию, икону написал евангелист Лука еще при жизни Богородицы, спустя 15 лет после Вознесения Господня.

Первые документальные упоминания об образе относятся к 436 году, когда царь Лев Великий перенес его в Константинополь. В 988 году икону подарили князю Владимиру в Корсуни сразу после принятия им христианства. Позднее князь передал святыню в дар принявшим православную веру жителям Новгорода.

Более четырех веков образ хранился в новгородском Софийском соборе. В 1571 году согласно указу Ивана Грозного икону отправили в Успенский собор Московского Кремля.

После Отечественной войны 1812 года оригинал исчез. Существовала версия о том, что солдаты Наполеона вывезли его в Париж, однако в 1977 году эту информацию опровергли.