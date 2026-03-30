Православные 19 апреля отметят один из самых ярких весенних праздников — Красная горка

Красная горка, также известная как Антипасха, отмечается в первое воскресенье после Пасхи и является праздником, сочетающим в себе православные и народные традиции. В 2026 году этот день приходится на 19 апреля, сообщили «Известия» .

Этот праздник был особенно популярен на Руси как время для свадеб и романтических знакомств. Считалось, что брак, заключенный в этот день, будет крепким и счастливым. Люди верили: «На Красную горку жениться — вовек не разжениться».

Главной приметой дня было то, что если девушка проведет праздник в компании мужчины, то в ближайшее время она встретит будущего супруга. Также существовала традиция выпекать свадебный каравай, чтобы ускорить появление жениха или невесты.

Приметы на Красную горку также касались погоды и будущего урожая. Теплый и спокойный вечер сулил жаркое и сухое лето, а пасмурная погода — холодный и дождливый сезон. Ясное небо и солнце воспринимались как знак будущего богатого урожая.

Некоторые традиции были связаны с удачей и благополучием. Например, считалось хорошим знаком увидеть во сне умершего родственника. Также существовало поверье, что если на Красную горку бросить в воду монетку и загадать желание, оно непременно сбудется.

Несмотря на множество народных поверий, церковь призывает не воспринимать их буквально. Основной смысл праздника — духовный: это напоминание о Воскресении Христовом и укреплении веры. Красная горка и Антипасха остаются временем радости, общения и надежды на лучшее.