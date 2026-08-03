Россиянам объяснили, что право на семейную выплату сохраняется при смене работы

Если россиянин сменил место работы, он все равно может получить ежегодную семейную выплату. Об этом сообщили в Минтруде .

Чтобы получить выплату, человек в прошлом году должен был зарабатывать от трудовой деятельности, с дохода которой уплачивали НДФЛ. Обратиться за деньгами можно, даже если в момент заявления россиянин не работает.

Размер ежегодной семейной выплаты рассчитывается следующим образом: сумму подоходного налога пересчитывают по ставке 6%. Родителям перечислят разницу единым платежом.

Получить средства могут родители двух и более детей до 18 лет или до 23 лет, если их ребенок учится очно. При этом среднедушевой доход семьи должен составлять менее 1,5 прожиточного минимума на человека. Подать заявление на выплату можно в СФР или МФЦ, а также на «Госуслугах».

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