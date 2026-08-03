Оформление статуса нуждающегося в соцобслуживании упростили в Подмосковье

В Московской области улучшили онлайн-услугу по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании. В нее добавили семь новых цифровых сервисов, которые упрощают процесс подачи заявления, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Новые сервисы значительно упрощают процесс заполнения электронной формы заявления, экономят время пользователей и минимизируют вероятность ошибок при подаче заявки, делая процесс получения статуса нуждающегося максимально прозрачным и удобным», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Статус нуждающегося в соцобслуживании получают граждане, которые не могут сами себя обслуживать и передвигаться, воспитывают ребенка с трудностями в социальной адаптации, остались без работы, средств к существованию или жилья.

Теперь при заполнении онлайн-формы новые сервисы автоматически проверяют наличие аналогичных, но еще нерассмотренных обращений, данные о подопечных для расчета дохода, полномочия представителя по доверенности, действующие льготы и выплаты. Сервис также находит учетные записи совершеннолетних членов семьи на Госуслугах и отправляет им уведомление о согласии на обработку персональных данных. Сведения о детях заполняются из профиля пользователя.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда».