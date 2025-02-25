Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд для беременных россиянок

Находящиеся в положении россиянки должны получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Такую поправку в Федеральный закон об организации регулярных перевозок предложили депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме. Копия документа есть в распоряжении 360.ru.

Авторы напомнили, что президент России Владимир Путин неоднократно называл повышение рождаемости приоритетной социальной задачей и давал поручения по улучшению медико-социальной поддержки беременных женщин.

Регулированием работы общественного транспорта занимаются регионы. Некоторые субъекты ввели льготы на бесплатный проезд для уязвимых категорий жителей, но беременных женщин к ним не отнесли.

«Беременность — это не только радостный, но и непростой период, когда женщине требуется дополнительная поддержка. Обычные поездки по городу — к врачу, в аптеку, на работу — могут стать серьезной нагрузкой, особенно если речь о многодетных или малообеспеченных семьях», — заявила в комментарии 360.ru депутат Госдумы от «Новых людей» Ксения Горячева.

Она подчеркнула, что предоставление бесплатного проезда женщинам в положении устранит несправедливость.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что для освобождения от платы за проезд в общественном транспорте беременной пассажирке достаточно показать документ из медицинской организации, где она состоит на учете.

Авторы инициативы подчеркнули, что принятие поправки снизит финансовую нагрузку на многодетные и малообеспеченные семьи, а также создать комфортные условия для роста рождаемости.

В начале прошлой недели с инициативой предоставить беременным женщинам бесплатный проезд в общественном транспорте выступил депутат Виталий Милонов. Свое обращение он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Депутат отметил, что идею бесплатного проезда для женщин в положении выдвинул губернатор Кировской области Александр Соколов. Милонов предложил распространить эту практику на все регионы.