Правнучку летчика Валерия Чкалова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова привлекли к ответственности за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Решение вынес Таганский районный суд столицы. Дарью Богданову* признали виновной и назначили ей штраф в размере 45 тысяч рублей.
В конце марта на Дарью составили протокол за отсутствие маркировки иноагента в интернете. Это уже второе нарушение — в феврале правнучку Чкалова также оштрафовали на 45 тысяч.
В прошлом году Богданову* объявили в международный розыск за публичные призывы к терроризму после нашумевшего интервью Олегу Кашину*. Измайловский суд Москвы заочно арестовал ее.
*физические лица, выполняющие функции иностранного агента в России.
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