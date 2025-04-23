Правнучку летчика Валерия Чкалова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова привлекли к ответственности за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Решение вынес Таганский районный суд столицы. Дарью Богданову* признали виновной и назначили ей штраф в размере 45 тысяч рублей.

В конце марта на Дарью составили протокол за отсутствие маркировки иноагента в интернете. Это уже второе нарушение — в феврале правнучку Чкалова также оштрафовали на 45 тысяч.

В прошлом году Богданову* объявили в международный розыск за публичные призывы к терроризму после нашумевшего интервью Олегу Кашину*. Измайловский суд Москвы заочно арестовал ее.

*физические лица, выполняющие функции иностранного агента в России.