Правительство выделит еще 1,1 млрд рублей на очистные сооружения в Геленджике

На продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике в 2025 году выделят дополнительные средства — более 1,1 миллиарда рублей. Распоряжение о финансировании работ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина .

Системы будут очищать 50 тысяч кубометров стоков домов и предприятий. Проект должен улучшить условия жизни и отдыха граждан на черноморском курорте.

В кабмине добавили, что на данный момент уже обновлено 48 километров канализационных коллекторов. Завершается строительство сооружений «Тонкий мыс» и восьми КНС.

Дополнительное финансирование, отметили в правительстве, нужно, чтобы выполнить обязательства по концессионному соглашению.

«В 2018–2024 годах на это из федерального бюджета было суммарно направлено более 8,8 миллиарда рублей», — напомнили в пресс-службе.

