Сургутский район получил дополнительные деньги из бюджета на улучшение жилищных условий

В Сургутском районе поступили дополнительные ассигнования из регионального бюджета, что позволило приступить к покупке 66 новых квартир на сумму 358,7 млн рублей. Это значительный вклад в реализацию государственной программы «Строительство», направленной на расселение аварийного жилья. Об этом сообщил сайт muksun.fm .

В 2025 году на улучшение жилищных условий граждан было направлено 5,5 млрд рублей, что позволило улучшить условия проживания для более чем 1,3 тысячи семей. В рамках программы было приобретено 497 благоустроенных жилых помещений на сумму около четырех млрд рублей.

Дополнительные средства были предоставлены 243 семьям, выбравшим денежную компенсацию, на общую сумму 895,9 млн рублей. Также 693,4 млн рублей были использованы для переселения 97 семей в другие населенные пункты.

Особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции, для которых выделено 219,4 млн рублей на предоставление целевых жилищных субсидий.