Правительство выделит деньги для потерявших дома жителей приграничья

Кабмин выделит 3 млрд руб. Курской и Белгородской областям на компенсации жилья

Правительство России направит три миллиарда рублей на поддержку лишившихся домов жителей Курской и Белгородской областей. Об этом на совещании с зампредами заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Средства пойдут на компенсацию аренды людям, чьи дома разрушены, а также на содействие в приобретении квартиры либо постройки дома», — отметил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что программу по восстановлению Курской, Брянской и Белгородской областей реализуют по поручению президента Владимира Путина.

Ранее глава государства поручил с 2027 года повысить до двух миллионов рублей выплаты по «земским» программам в Брянской, Белгородской и Курской областях.

Кроме этого, регионы могут повысить выплаты в пределах собственного бюджета с учетом сложности условий труда. Ответственным за программу Путин назначил Мишустина.