Правительство ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина

Правительство России ввело в действие новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно.

Запрет с 1 по 30 сентября 2025 года распространяется на всех экспортеров, включая производителей и непроизводителей нефтепродуктов. С 1 октября ограничения для производителей бензина снимут.

В правительстве отметили, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на отечественном топливном рынке.

В прошлый раз кабмин устанавливал экспортный запрет в феврале 2025 года, он действует с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно.

В данный момент ограничения распространяются в том числе на осуществляемые производителями нефтепродуктов поставки.

Аналитик Игорь Расторгуев объяснял, что запрет на экспорт бензина предотвратит скачок цен.