Аналитик Расторгуев сообщил, что запрет на экспорт бензина предотвратит скачок цен

По его словам, это сделано для предотвращения возможного дефицита топлива и скачка цен в пиковый сезон потребления. Власти пытаются сбалансировать спрос и предложение на рынке.

Бензин начал дорожать еще в начале года, и эта мера направлена на обеспечение внутреннего рынка достаточными запасами топлива. Любая нехватка бензина летом, когда спрос традиционно возрастает, может привести к дополнительному давлению на рынок и росту цен, сказал он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что продление запрета на экспорт бензина не повлияет на стоимость топлива для конечных потребителей.