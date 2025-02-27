Аналитик Расторгуев сообщил, что запрет на экспорт бензина предотвратит скачок цен
Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев объяснил NEWS.ru, зачем правительство ввело запрет на экспорт бензина.
По его словам, это сделано для предотвращения возможного дефицита топлива и скачка цен в пиковый сезон потребления. Власти пытаются сбалансировать спрос и предложение на рынке.
Бензин начал дорожать еще в начале года, и эта мера направлена на обеспечение внутреннего рынка достаточными запасами топлива. Любая нехватка бензина летом, когда спрос традиционно возрастает, может привести к дополнительному давлению на рынок и росту цен, сказал он.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что продление запрета на экспорт бензина не повлияет на стоимость топлива для конечных потребителей.