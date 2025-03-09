Правительство утвердило День архитектора

В России утвердили профессиональный праздник — День архитектора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Новый профессиональный праздник — День архитектора — будет отмечаться в середине лета. Постановление о его закреплении в календаре подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в релизе.

Первый понедельник июля будет праздничным днем.

Инициатива создания нового профессионального праздника принадлежит Союзу архитекторов России и Министерству строительства. Ее поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук. В правительстве считают, что новый праздник поможет повысить престиж профессии.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что внешний вид городов имеет большое значение для улучшения качества жизни людей и повышения привлекательности населённых пунктов для туристов и бизнеса.

Как отметил Хуснуллин, учреждение Дня архитектора свидетельствует о признании особой роли этой профессии в преображении российских городов и в целом в развитии страны.

Ранее правительство России учредило новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. С предложением о введении нового профессионального праздника выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников. В правительстве подчеркнули, что электронная промышленность является одной из ключевых отраслей экономики страны. День работника электронной промышленности решили отмечать в первое воскресенье октября.