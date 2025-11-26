Правительство установило индексацию платы за ЖКУ на 2026 год

Россиянам придется дважды за 2026 привыкать к новым, более высоким цифрам в квитанциях за квартиру. Правительство утвердило схему предельных значений индексации за коммунальные услуги.

Власти установили жесткую планку: 1 января коммуналка подорожает в среднем на 1,7% во всех без исключения регионах. Следующие перемены ждут россиян уже 1 октября.

Граждане в разных субъектах страны будут с этого месяца платить по-разному, власти решили варьировать средний индекс. В Ставропольском крае, к примеру, придется платить уже на 22% больше.

Жителям столиц тоже не стоит расслабляться. В Москве осеннее подорожание составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%. Самое низкое значение индексации установили для жителей Хакасии — на уровне 8%.

