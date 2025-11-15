Правительство России выделит 2,5 млрд рублей на жилье для семей сотрудников МВД

Правительство России в 2025 году выделит МВД более 2,5 миллиарда рублей на социальные выплаты для покупки или строительства жилья сотрудниками полиции. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале официальных правовых актов .

Согласно документу, министерству направят средства, которые предназначены для единовременных выплат полицейским.

Власти ожидают, что эти меры позволят обеспечить жильем не менее 226 семей. В их число входят семьи сотрудников, участвующих в специальной военной операции, ветераны боевых действий, а также семьи погибших или умерших сотрудников МВД.

