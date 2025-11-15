Юрист объяснил, кто может компенсировать свои советские вклады

Юрист Телегин: у россиян есть возможность компенсировать свои советские вклады

Российское государство продолжает осуществлять компенсационные выплаты по советским вкладам, открытым до 1991 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил ведущий юрист Юрий Телегин.

Эксперт пояснил, что возмещение распространяется на вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и его прежние подразделения. Выплаты также касаются средств в государственных страховых организациях.

«Государство возмещает вклады, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года», — уточнил Телегин.

Размер компенсации зависит от года рождения вкладчика. Так, родившиеся до 1945 года включительно, получат трехкратный размер остатка вклада, а граждане 1946–1991 годов рождения имеют право на двукратную компенсацию.

Наследники или лица, оплатившие похороны владельца вклада, могут претендовать на отдельную выплату. Ее размер составляет шесть тысяч рублей при условии, что остаток вклада достигал 400 рублей.

Ранее Финансовый эксперт указал на риски практики хранения наличных дома. Такие сбережения, по его словам, постепенно обесцениваются из-за инфляционных процессов и не обеспечивают никакой доходности.