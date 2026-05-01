Правительство России усилит поддержку производителей молока

Правительство России расширило поддержку производителей молока. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщило РИА «Новости» .

«Правительство России продолжает системную поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, в том числе молочного животноводства», — отметили в министерстве.

В рамках государственной программы поддержки сельского хозяйства увеличены субсидии на производство молока. Поддержку смогут получать компании с государственным, региональным или муниципальным участием, если его доля превышает 25%.

Решение важно для многих регионов, включая Карелию, Свердловскую, Челябинскую, Орловскую и Мурманскую области. Здесь значительную часть сырого молока производят именно такие сельхозорганизации.

Ранее в Минсельхозе высоко оценили состояние озимых. Около 97% посевов находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Однако по яровым динамика уступает прошлогодней.