Правительство рассмотрит инициативу по оспариванию штрафов через «Госуслуги»

Право на обжалование штрафов через «Госуслуги» должны получить все россияне, а не только те, кто владеет электронной подписью. С такой инициативой обратился к правительству депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ярослав Самылин. Копия письма есть в распоряжении 360.ru.

Депутат пояснил, что сейчас оспорить штрафы за административные правонарушения, зафиксированные городскими камерами, могут только обладатели электронной подписи. При этом их число существенно ниже, чем общее число пользователей государственного портала.

Поэтому он предложил предоставить всем россиянам право обжаловать вынесенные постановления по административным делам через портал госуслуг без электронной подписи.

«Это сократит материальные и временные издержки граждан при обжаловании штрафов, а также расширит число тех, кто сможет воспользоваться услугой», — добавил Самылин.

В качестве аргумента он привел возможность для представителей бизнеса обжаловать через специальный раздел на госуслугах предписания, выданные надзорными органами.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев предложил в шесть раз повысить размер штрафов для водителей транспортных средств — тихоходов, которые не используют специальные наклейки, указывающие на невозможность развития скорости выше 30 километров в час. По мнению депутата, это сократит число аварий, а также остановит несправедливые штрафы для водителей, которые обгоняют тихоходный транспорт.