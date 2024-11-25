Правительство отклонило законопроект ЛДПР о депремировании сотрудников

По данным агентства, в кабмине свое решение объяснили тем, что подобный законопроект противоречит позиции Конституционного суда и может только ухудшить положение работников, поскольку работодатель может не начислить только премию, а не иные стимулирующие выплаты.

Партия предлагала разрешить депремирование только при наличии основания, закрепленного в договоре или локальном нормативном акте, и не более чем на 20% от зарплаты.

Ранее юрист Анна Иванова рассказала, кто в России может получить 13-ю зарплату. Она уточнила, что подобная мера поощрения никак не закреплена в законодательстве и потому остается на усмотрение работодателя.